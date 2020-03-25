美國聯準會(Fed)放大絕，祭出「QE(量化寬鬆)無限、定向紓困」兩大政策，於市場撒錢，其中，讓市場吃驚的是，首度購買「公司債」措施。投信法人認為，此舉有助於緩解投資級債流動性危機，待流動緊俏問題緩解、市場信心回溫後，可望迅速回復正常表現。

美國聯準會(Fed)周一宣布的救市新舉，主要有二：一是購買無上限的美國公債、機構抵押擔保證券(MBS)；二是提供高達3,000億美元的新融資，援助對象幾乎涵蓋所有企業主、消費者。而購債政策中，又以購買公司債、債券ETF，受到市場高度關注。

第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示，有別於過去經驗，美國聯準會(Fed)本次購債標的，除了公債、MBS之外，甚至首度擴大到公司債、債券ETF，而且限於投資等級券種，已帶動iShares投資級公司債ETF、Vanguard長期公司債ETF大漲慶祝。

許書豪指出，肺炎疫情造成市場恐慌，拋售金融資產，過去被認為具避險功用的公債、投資級債，同樣遭到非理性賣壓衝擊。在美國聯準會(Fed)近3周接連下猛藥，透過降息6碼、釋出前所未見的量化寬鬆後，預期未來流動性趨緊的狀況將逐漸緩解，有利投資級債反彈上行。

許書豪認為，是否產生效果，可借鏡2008年經驗，觀察三大利差指標是否逐步收斂：一是Ted泰德利差，即3個月期美元Libor與公債殖利率的利差；二是3個月期Libor(倫敦銀行同業拆款利率)與隔夜指數掉期利率之差；三是美國3個月商業本票與國庫券之利差。

由於這些都是用來衡量國際金融市場上拆借利率與無風險利率之間的差距，當市場恐慌情緒上升時，市場資金供給越趨緊張，利差將因此擴大；反之，當市場信心平復、流動性改善，利差將隨之收窄。

許書豪表示，由於近期受到流動性問題影響，導致美國投資債表現不佳，成為市場提款機；不過，一旦未來流動性改善後，美國投資級債有機會迅速回復正常表現，反彈上行，因此建議投資人可留意近期投資級債的加碼布局機會。

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