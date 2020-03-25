富邦金控持續擴大徵才，一月即啟動儲備幹部(MA)招募計畫，今年特別規劃多元招募組別網羅各領域優秀人才，預計擇優錄取60位MA，創富邦金歷年之最，將於3/31(二)截止收件，歡迎有志青年與富邦共同朝向成為「亞洲一流金融機構」的願景邁進。

富邦金控表示，今年因應數位轉型趨勢，持續招募Fintech相關組別，包括富邦金控、富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券及富邦華一銀行等均開放招募金融科技、數據分析及數位行銷等職缺機會。

富邦金MA職缺，富邦金指出，如配合亞洲版圖策略，台北富邦銀行「法人客群組」首度增加精通越南語的招募條件，未來可望派駐越南地區分行；富邦人壽「國際人才組」則包括風險控管、國際財務會計領域，將規劃海外輪習計畫，希望培養全球國際視野與在地創新思考兼備的國際專業人才。

富邦金整體招募組別還包括富邦金控經營管理組、富邦人壽金融策劃組、台北富邦銀行風險管理組、金融市場組、富邦產險經營管理組、富邦證券財富管理組、金融市場組及富邦投信基金投資組等。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，金融業所需人才不限於財務金融、商學、管理等知識背景，同樣歡迎資工、資管、數學、統計等不同學識背景的人才加入富邦，共同開創更多金融創新服務。為更有利於推動內部創新文化並累積成長動能，富邦金控招募MA已逾15年，現職MA們來自理、工、文、法、社會科學、電機工程及管理學院等不同領域，共同具有主動積極、勇於承擔責任、樂於接受挑戰的特質，同時有良好的溝通表達、邏輯思考與問題分析解決能力，有多位MA在短時間內已累積管理專案或帶領團隊的能力，並擔負管理者的職責，在職場中發揮更大的影響力。

富邦金表示，於富邦MA各組別的薪資，首年即晉級百萬年薪，除社會新鮮人外，現職MA中亦不乏有來自國際大型會計師事務所、產品行銷、科技業等具有工作經驗的夥伴，無論是否有金融業務之歷練，只要是對於金融業有想法、有熱情，想追求職涯發展、個人成長的機會都可來挑戰富邦MA。富邦MA計畫履歷收件截止日到3月31日止。

(工商 )