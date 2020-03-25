日盛證券今（25）日表示，世衛組織為「新型冠狀病毒肺炎」疫情定調為全球大流行後，全球股市大幅波動下挫，甚至觸動熔斷機制，恐慌情緒的上升及市場波動加劇；台股從今年初指數高檔12,197點大幅拉回，出現重大的轉折之際，建議投資人可以「日盛Online」App分批低接優質股票。

日盛證券總經理黃進明表示，3月以來美股單日的漲跌點動輒1~2千點，以往要花一段時間的交易日才能累積上揚或下跌的幅度，現在則在一個交易日就完成，股市出現非理性大跌或超跌，長線的投資人是可以開始考慮分批進場。建議可善用「日盛Online」APP─財報模範生功能進行「擇優」，找出體質好的公司，好財報的公司在營益率、EPS、ROE、殖利率、營收成長率等表現相對出色，分數愈高代表公司整體營運績效越好，所謂漲時重勢，跌時重質，當利空因素逐漸淡化時，有基本面支撐的個股，屆時反彈的速度就會快，並且逐步回到原本的軌道。

黃進明指出，透過財報分數找出好投資標的後，投資人還會想了解股票何時買進？投資人可利用「蛛網理論」再參考「日盛Online」App裡的合理股價功能，「合理股價功能」是透過學術上權威的四大股價理論模型推算，國際上具有影響力的投資機構以及巴菲特都以此模型為依據，推算合理股價。

「日盛Online」App合理股價功能是依據每檔個股的產業發展趨勢，並參考過往的財務數據與股利發放模式，研判出該檔個股未來可能的獲利能力與股利發放金額；再利用學術理論計算出投資者的必要報酬率，將該公司未來的價值折現至目前，推論出該公司應有的合理價值。

台股屬淺碟型市場，遇到突如其來的大利空，更容易加重跌勢，投資人此時心態上容易失去理性及影響判斷，可檢視手中持股汰弱擇強，保有適當的現金，待疫情緩和時，選擇具有產業前景及在該產業領域中具有競爭優勢，財報佳的企業，搭配利用「日盛online」APP來提高投資效率，打造專屬自己的勝利模式。

(工商 )