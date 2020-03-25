因鈺齊-KY（9802）公布自結元月獲利，超出外界預期，加上執行買回庫藏股加持，24日一開盤，股價急拉，盤中至上午9時28分攻上漲停價80.4元，並鎖住，上漲7.3元，成交量1,602張，委買540張，委賣掛零。

新冠肺炎疫情已由亞洲迅速擴及全球，並造成全球股市大跌！為確保股東權益，台灣戶外鞋大廠鈺齊-KY自3月23日至4月22日，擬買回庫藏股1,000張，每股買回區間價格55元至150元，若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。這是國內製鞋上市公司在疫情發生後，開第一槍，買回庫藏股。 因有價證券在集中交易市場達公布注意交易資訊標準，鈺齊-KY應證交所要求，23日公布自結今年元月合併營收10.64億元、年減13.71％，但因元月營業毛利率26.3％及營業利益率17.9％，均高於去年同月，本期淨利1.71億元、年增58.33％，EPS0.98元，高於去年同期0.72元。

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