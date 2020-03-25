據美媒《商業內幕》與海軍協會新聞網站（USNI news）報導，美國海軍代理部長莫德利（Thomas Modly）證實，在菲律賓海執行任務的 「羅斯福」號航空母艦（USS Theodore Roosevelt）上有3名水手感染新冠病毒，為在海上執勤中的美艦出現確診病例，目前確診病例以及曾與他們接觸過的人皆已隔離。

美海軍證實，在菲律賓海執行任務的 「羅斯福」號航空母艦上有3名水手感染新冠病毒，為在海上執勤中的美艦出現確診病例。

而首先披露的福斯新聞報導指出，這艘可容納5千人的尼米茲級（Nimitz-class）「羅斯福」號航空母艦（CVN-71），在1月時離開聖地牙哥港、航駛向西太平洋，其所屬打擊群於2月於西太平洋進行聯合演訓，並於本月中旬與美國海軍陸戰隊在南海進行3天的演習，藉此向北京傳達訊息。

而在本月初，「羅斯福」號曾拜訪越南峴港，並允許船員下船，但目前仍不清楚確診的水手是在羅斯福號停靠時遭傳染的。美國海軍作戰部長吉爾戴上將（Admiral Michael Gilday）也表示，之所以決定在越南停靠，因為當地只有16名確診病例，此為越戰以來第二次美航艦停靠越南。

不過即使在海外布署中軍艦出現確診，「羅斯福」號目前仍正常值勤。美國代理海軍部長莫德里（Thomas Modly）也表示，「我們的船艦在航行，我們的戰機在飛，訓練持續進行，確保美國國家利益，以及全球盟友與夥伴」，「這就是我們即使在發現新冠病毒確診病例後，也有能力維持船艦在海上執勤的一個例子」，再次強調海軍仍保持戒備中。

此外，第七艦隊也於21日表示，數名海軍前進部署預防醫學小組及海軍醫學研究中心成員已登上數艘部署在太平洋上的艦艇，採檢兩棲攻擊艦「美利堅號」（USS America）、「羅斯福號」及第7艦隊旗艦「藍嶺號」（USS Blue Ridge）等軍艦是否存有新冠病毒。

(中時電子報)