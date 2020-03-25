新北市林口分局文化派出所警員王凱祥，昨（24）日晚間10時許騎乘紅牌重機行經新北市鶯歌區西湖街正要左轉時，疑似閃避不及直接撞上1名黎姓男子，警方獲報趕抵時，兩人已失去呼吸心跳，分別將2人送往恩主公醫院、聖保祿醫院搶救後仍不治，兩人皆無酒精反應，詳細案發原因仍待警方釐清。

警方調查，王男（27歲）任職於林口分局文化派出所，剛畢業不久，昨日晚間他騎乘紅牌重型機車直行於鶯歌西湖街上，此時黎男（52歲）則是騎乘白牌機車從279巷要左轉，2人因閃避不及發生對撞。

警方調查，王男當日正要從林口返家，卻在途中遭遇死劫，雖然被緊急送往三峽恩主公醫院急救，仍於今（25）日凌晨0時許宣告不治；黎姓男子則是送往桃園聖保祿醫院急救，同樣因傷勢過重，於昨日晚間11時許宣告不治。詳細案發原因以及肇事責任仍待警方進一步釐清。

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(中時電子報)