義大利境內截自昨（24日）新冠肺炎確診已達69176人，死亡人數共6820人，比大陸官方數字還要高。有工程師利用3D列印打造全新零件，將浮潛用的面鏡搖身變為呼吸輔助器，期盼能對確診病患帶來幫助。

據《3D Print Media》報導，一個年輕的工程師團隊，為了解決醫院極度缺乏用於氧氣治療的面罩，於是與法國運動品牌迪卡儂（Decathlon）合作，將品牌一款浮潛面鏡拆卸後仔細研究，並以3D列印技術設計出面鏡適用的全新零件「Charlotte Valve」（暫譯：夏洛特連接閥），安裝在原本的面鏡，再連接到呼吸機，成為防護性PPE面罩。

這項設計經過醫院測試後確認可行，讓醫院決定馬上在確診病患身上試用，結果也成功了。不過研發團隊對於這項好消息，卻表示因尚未得到認證，建議醫院僅在緊急情況下再使用。

報導指出，雖然這是一項創新的專利，但研發團隊為了讓所有醫院都能使用，決定以自由共享文件方式免費提供，任何擁有3D列印機的人都可以做出這項零件，希望能對全世界的確診病患帶來幫助。

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(中時電子報)