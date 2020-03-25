台股反彈大漲逾400點，衝上9700點大關，加上庫藏股助威，聯發科(2454)股價雙管齊下，持續受到激勵，今股價延續強漲氣勢，漲幅一度逾6%，最高股價達353元，成功收復月線。

全球下修智慧型手機2020年出貨量，大陸也因為受到新型冠狀病毒疫情衝擊，就有研調機構預估，大陸5G手機2020年出貨1億~1.25億支，惟整體5G的趨勢依舊健康，目前看到的產狀況多為遞延，故整體5G商機對聯發科出現實質營收貢獻的時間點恐要到下半年甚至明年上半年。

大陸啟動大規模復工，據大陸官方數據顯示，除湖北等外，其他省復工率均已超過90%，其中浙江、江蘇、上海、山東、廣西、重慶等更是接近100%，這對主要市場為大陸的聯發科來說絕對是正面消息，此現象有利於手機品牌廠恢復正常拉獲力道。

由於IC設計與其他電子產業情況不同，其產業已研發設計為主，故較無廠區開工或是復工問題，故在這方面得衝擊會較其他業界來的單純，針對疫情，聯發科在台灣總部也已經祭出分層分區上班機制，員工不能造訪辦公座位之外的其他樓層，不同區的員工各有限定的公共區域，會議則多均採視訊，以降低群聚風險。

聯發科自23日起已經開始執行庫藏股，預計買回1590萬股，每股買回區間價為301元~452元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，預定買回股份占公司已發行股份之1%，這是聯發科8年多來首度實施庫藏股，預計最多將會砸下71億元，展現聯發科護航自家股價的決心。

(時報資訊)