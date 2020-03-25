防疫期間，民眾可多利用政府提供的各種線上查詢系統服務，盡量減少到人群聚集的場所，避免群聚感染。（台南市社會局提供／曹婷婷台南傳真）

隨著新冠肺炎疫情持續趨於嚴峻，台南市政府全力為民眾健康安全把關，要求防疫無死角，台南市長黃偉哲呼籲，民眾可多利用政府提供的各種線上查詢系統服務，盡量減少到人群聚集的場所，避免群聚感染。

台南市社會局身心障礙福利科表示，有許多民眾到市府詢問身心障礙證明申辦進度，社會局提醒民眾不用親自跑一趟，只要上衛生福利部社會及家庭署網站「身心障礙服務入口網」中的「身心障礙證明申辦進度查詢」，再輸入申請人身分證字號及出生日期，就可即時取得民眾身心障礙者鑑定申請案件的「案件申請(案件送件)」、「醫療鑑定(資料建檔完成)」、「鑑定審查(案件核准) (台南市衛生局)」及「核發證明(核發證明) (台南市社會局)」等動態資訊，快速又便捷。

另外，針對輔具資源提供，台南市在東區及官田區、佳里區各設有輔具資源中心，在新營區、白河區、玉井區、善化區、東山區亦設有輔具服務據點，提供專業諮詢、評估、申請政府費用補助等服務。符合政府輔具費用補助資格的民眾，在提出補助申請後，隨時可在「輔具資源入口網」查詢申請進度，並在收到市府核定函後，即可購買輔具和取得輔具補助金。

整個申請流程，由南市輔具資源中心提供單一窗口和全程服務。有關各輔具資源服務中心相關資訊，可上社會局網站查詢。

黃偉哲也呼籲身心障礙朋友近期應多注意防疫措施，留意自身健康維護，社會局也提醒身心障礙朋友們，若有相關社會福利申辦問題，都可洽詢社會局身心障礙福利科06-2352978。

(中時 )