台紙（1902）公布2019年合併營收47.63億元，年增45.17％，登近4年高點。毛利率21.4％、營益率9.83％，雙創近19年高點。雖因業外收益減半，歸屬母公司稅後淨利3.75億元，年減9.35％，每股盈餘（EPS）0.93元，低於前年1.03元，仍創近9年次高。

台紙2019年第四季營運動能轉強，合併營收13.29億元，季增5.1％、年增30.87％，創近4年高點。毛利率22.96％、營益率12.09％，雙創近5年高點。歸屬母公司稅後淨利1.1億元，季增5.85％、年增近5.84倍，每股盈餘0.27元，雙創近1年半高點。

台紙去年營收顯著成長，主要受惠併入越南紙器廠立文紙業，挹注強勁成長動能。雖然台灣化工事業獲利下滑，但營收維持小幅成長，配合越南紙器及休閒事業營收及獲利同步顯著成長，帶動本業獲利續揚、站上近19年高點。

至於台紙業外收益減半，致使去年歸屬母公司稅後獲利下滑近1成，主因轉投資27％的越南正陽紙廠認列收益減少，以及前年出售台北辦公室，約認列近1.7億元處分收益、挹注每股盈餘約0.4元。若排除一次性收益影響，則整體獲利仍維持成長。

觀察台紙去年各部門營運，化工營收8.24億元，年增7.09％，獲利0.84億元，年減45.77％。紙器營收35.7億元，年增62.78％，獲利3.82億元，年增27.78％。休閒營收3.5億元，年增10.21％，獲利1.46億元，年增17.44％。

而轉投資持股27％的越南正陽紙廠，據台紙財報揭露，去年營收59.31億元，年減6.14％，稅後淨利0.8億元，年減82.37％。主因去年底遭逢廢紙進口卡關，因產線恢復運作需要時間，致使去年首季及第三季營運轉虧所致。

為使三大事業體營運發展更具彈性，台紙擬由大股東戴誠志家族持有的新誠公司斥資83.6億元，以每股20.8元取得所有股權。公司將於4月16日召開股東臨時會提請通過，暫定6月1日為轉換基準日，屆時台紙將私有化下市，不排除三大事業體未來重新分拆上市。

由於20.8元轉換價僅較當時台紙股價溢價約2.7％，一度引發外界質疑賤賣。不過，台紙強調，價碼已是近10年相對高檔，較去年第三季每股淨值15.64元溢價逾3成。面對新冠肺炎對營運造成高度不確定性風險，提出逾20倍本益比的轉換價格，應符合股東利益。

(時報資訊)