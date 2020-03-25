獲投銀Needham調升股票評級，輝達（Nvidia）周二股價飆漲17.16%，收在249.18美元，創下2017年5月10日（收漲17.8%）以來最大單日漲幅。

Needham分析師Rajvindra Gill將輝達的股票評級由「持有」調升為「買進」，並表示在這個不確定的時期，輝達卓越的資產負債表仍是最優的。

該分析師表示，輝達擁有高達89億美元的淨現金部位，相當於每股14.34美元，在費城半導體指數成分股中僅次於台積電。即使併購Mellanox的交易完成，輝達的淨現金水位估計為20億美元，在業界仍將排名第二。

該分析師亦看好在新冠肺炎大流行之際，繪圖處理器獲擴大採用的潛力，因為此類處理器可能證明有助於DNA定序與藥物開發。

此外，周二高盛調升英特爾與賽靈思（Xilinx）的股票評級，英特爾收漲5.69%，賽靈思漲6.82%。費城半導體指數收漲11.15%。超微（AMD）終場大漲11%，不畏新冠肺炎疫情衝擊，超微仍是今年來表現最好的科技股之一。

(時報資訊)