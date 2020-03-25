引起全韓國憤怒的N號房主嫌趙主彬真面目終於曝光，但也驚爆他的女友，竟然也是她的性奴隸之一。警方在調查受害的74名女性當中，竟發現其中有一位被逼迫拍攝性虐待影店的年輕女性就是她的女友。

韓國司法部門昨天開會決定是否公開趙主彬的資料時，曾一度考量過去含陀只會針對殺人等暴力犯罪嫌犯公開資訊，但因趙主賓犯下的罪刑是韓國有史以來絕無僅有，而且引起全韓人民反彈，光是到青瓦台連署要求公開個資的人數就超過300萬，為了平息眾怒，才決定在今天公開他的面貌及個資。

在這過程中，警方就發現其中一名女性在警方調查時，不斷向警方表示自己就是趙嫌女友，而且趙嫌也將性虐待他的影片公開在社群網站上，提供會員收費觀賞。不過警方也查出，其實這位女性也是共犯之一，甚至有可能協助他利誘或是威脅其他女子，但也有可能是在被性虐待後產生斯德哥爾摩症候群而協助。目前警方還在深入調查中。

(中時電子報)