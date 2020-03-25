109年郵政壽險保戶子女獎學金，自4月1日起至4月30日止受理申請，保戶可至中華郵政公司網路郵局「郵政壽險保戶子女獎學金專區」申請或洽各地郵局辦理。

凡申請期間內有效之郵政壽險契約，或108年4月1日起至109年3月31日間滿期、理賠契約之要保人、被保險人本人或其子女，現就讀教育部認可的國內公私立國中以上學校，並有正式學籍（不含推廣部），且108學年度第一學期或107學年度第二學期，其中之一學期總平均成績為80分或甲等以上者，即可提出申請。

各組獎學金錄取名額及金額：國中組(或7至9年級)，700名，1,000元。高中(職)組(含五專1至3年級)，600名，1,000元。大專組(含五專4至5年級)，1,400名，2,000元。研究所組(碩、博士班)，300名，3,000元。

中華郵政公司表示，若申請人數逾獎學金錄取名額時，將於5月底前邀請律師見證，以電腦隨機抽出錄取者，錄取名單公告於中華郵政公司網路郵局－郵政壽險保戶子女獎學金專區。未錄取者將致贈精美贈品1份，感謝保戶對郵政壽險的支持與肯定。相關活動詳情可上網查閱，或電洽中華郵政公司顧客服務專線。

(工商 )