台中市梧棲區有1名剛從大陸返台的台商童男，被發現不配合居家隔離檢疫還外出趴趴走，鄰居陳男深怕會引發群聚感染，主動向里長跟警方舉報，警方獲報後一時心急找不到童男，盼請陳男協助，但陳男擔心變成警方的抓耙仔，警方表示將會進行警民溝通。

陳男說，應居家檢疫的人趴趴走，讓里民人人自危，何況是鄰居不依照規定，自然不敢出面舉報，所以無法配合警方的要求，但希望警方能趕快找到台商童男，讓大家能安穩過生活。

警方調查，清水警分局安寧派出所獲報後，熱心員警黃男即前往訪視，但心急找不到童男，所以要求陳男一同到童男住家訪視，卻引發陳男擔心怕會破壞鄰居和諧，所以不願配合，過程中雙方起了口角爭執。

清水警分局表示，3月20日上午10點，梧棲區陳姓男子向里長反映，鄰居童男19日從大陸返台後應居家檢疫，卻外出買東西趴趴走，造成當地里民恐慌，加上警方處置太過操急，才造成檢舉民眾困擾，未來將好好進行警民溝通。

警方呼籲，請居家隔離或居家檢疫民眾，確實遵守相關法律規定，除當事人本身遭重罰外，更可能增加群聚感染風險。

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(中時電子報)