新冠肺炎全球肆虐，卻絲毫不影響房屋買氣。位於桃園市龜山區善捷段129、132地號的「頤昌豐岳」，是頤昌建設第五號代表作，基地坐落於文青雙語國中小附設幼稚園第一排的位置，後方有大片綠意盎然的自然綠帶，且距離桃園機場捷運A7體育大學站1.3公里，待未來計畫道路開通後僅750公尺，為住宅區距離捷運最近。「頤昌豐岳」更率先推出業界高規格的「十年建築防水保固」及「八年免費室內粉刷」服務，標榜就最懂你對家的要求！

頤昌建築對於選地、規劃、工程一直都最謹慎，明白顧客對家的需求及期望，堅持將細節做到最好。頤昌建設作品分別位於林口的「謙學」、八德「璞心苑」、淡水「詠萃」、淡水「耘萃」及這次的「頤昌豐岳」。購屋來說，交通、周邊環境等等都是購屋考慮的要點之一，「頤昌豐岳」鄰近中山高速公路、林口交流道，搭乘桃機捷更能以23分鐘迅速直達台北市中心；附近有文青商圈、三井商圈等娛樂地點，小至星巴克、大至Outlet應有盡有，不用千里迢迢也能盡情享受放鬆、購物樂趣。

「頤昌豐岳」率先推出業界高規格的「十年建築防水保固」及「八年免費室內粉刷」 服務。/中時電子報攝

「頤昌豐岳」由建築師陳朝雄、戴雲發Alfa-Safe等攜手合作，建築工程安全又放心，無論鋼筋綁紮還是混凝土生產、SA級續接器、防水工程等都是最謹慎工程；而在軟硬體方式面更是用心，使用世界級RAK磁磚、新型石膏磚隔間牆、ATS不斷電系統、貼心智慧信箱、FTTH光纖到府等，給予住戶最好的居住體驗。

值得一提的是，「頤昌豐岳」率先推出業界高規格的「十年建築防水保固」、「八年免費室內粉刷」 服務，也就是住戶可享有年度室內免費油漆粉刷的復原服務，讓房屋煥然一新。頤昌建設除了擁有匠人精神外，對於住戶的照護及房屋的維護，也是數一數二的貼心及謹慎。

「頤昌豐岳」業務部專案陳愈紘。/中時電子報攝

除此之外，業務部專案陳愈紘表示，「頤昌豐岳」擁有9大公設，由金獎設計師冠宇和瑞團隊規劃，全齡都可享受的實用空間，包含影音活動室、健身房、瑜珈室、練琴房、遊戲室等等，下樓即可享受，例如:帶小孩外出去戲院不方便，若遇到失控吵鬧更會壞了好心情，這時公設的影音活動室就是小朋友最佳活動地點，另有多功能室可以使用，甚至能夠與三五好友來場小型聚會，公設選擇多、運用廣！

廁所設有窗戶，這在同區建案來說很難見到。/中時電子報攝

「頤昌豐岳」共有163戶，房數包含2房、2+1房、3房、4房，最小坪數為26坪、最大坪數為51坪，其中38~40坪的3房共有56戶為佔比最高；以2房來說擁有前、後陽台，廁所更設有窗戶，這在同區建案來說很難見到。而地下室的部分有特別挑高，B2-B4挑高3米2，高度可謂一般5樓的高度，因此不會有壓迫感、空氣較好。

低收入、高房價，迫使不少台北首購族將眼光移至桃園地區，因著桃園機場捷運的興建，帶起了周邊的繁榮，所以在正確時間先卡位，無論是自買自住還是投資，都是最聰明的決定！

接待會館：桃園市龜山區樂善二路、樂善一路口

貴賓專線：03-3277366

(中時電子報)