有巢氏房屋林口捷運站前加盟店選在2015年房市低點時危機入市，歷經2016年房市交易量創15年來新低的難關，反而練就一身本領，在林建宏店東和黎力銘店長的帶領下，2019年店總業績不僅刷新自己記錄，登上全國店總業績冠軍寶座，更一舉推升新北市有巢氏房屋年度店總業績的新高點－9千萬元！

挾著2019年銳不可擋的氣勢，有巢氏房屋林口捷運站前加盟店今年第一季都尚未結束，卻已累積上千萬元的業績，交出漂亮成績單。

永慶三大加盟品牌 以業績實力磁吸潛在加盟主

回顧2019年，永慶房產集團旗下三大加盟品牌－永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產－在北台灣屢創佳績，在品牌力、深度聯賣、集團資源的挹注下，成功締造6家年度業績突破4000萬元的加盟店，也培養出近10位的千萬業績經紀人。

如此驚人的傑出表現，讓市場刮目相看，也吸引眾多加盟店東長紛紛創業開店，帶動永慶加盟三品牌在北台灣的展店數，自2019年至今，已有近40家加盟店創業、轉招加入永慶三品牌。

林口捷運站前加盟店在林建宏店東和黎力銘店長的帶領下，年年出國旅行認識世界，認真拚業績、也努力過生活。

選對加盟品牌 業績、客戶跟著來 發展無上限

在林建宏店東帶領下，有巢氏房屋林口捷運站前加盟店短短5年不到的時間，就在林口地區累積2.2億元店總業績的空前紀錄！而且接連拿下「有巢氏房屋2018年全國店總業績亞軍」、「有巢氏房屋2019年全國店總業績亞軍」的肯定，成為林口區不容忽視的指標店。

然而，林口捷運站前加盟店的成功不是偶然，是多個「絕佳決策」累積而成！

2015年加盟創業時，林建宏雖然才32歲，但他已經對事業目標明確且堅定！經過嚴謹分析與討論，他深知想在各大房仲品牌林立的林口區成功突圍，必須選擇專業形象符合市場期盼與喜愛的加盟品牌，而以「社區專家第一品牌」的有巢氏房屋，是他的最佳選擇！

此外，永慶加盟三品牌的強勢聯賣，讓區域內的物件，可以互相配對、流通，讓經紀人把時間花在經營客戶上，而不是重複開發物件；可以配對的物件多了，成交機率倍增，業績當然同步增加。

再加上「i行動」系統平台、結合「行動智能經紀人APP」，更是林口捷運站前加盟店經紀人不可缺的數位行動工具！聯賣、行程、客戶資料等全部整合，讓經紀人服務更精準、有效率，如虎添翼。

有巢氏房屋林口捷運站前加盟店開業5年不到時間，已累積2.2億元業績，改寫林口區紀錄！

各方好手聚集 攜手衝刺好績效

另一個成功關鍵是－有巢氏房屋林口捷運站前加盟店匯聚了各方好手！除了2位店長曾任職於信義房屋外，旗下還聚集了來自台灣房屋、住商不動產、中信房屋、東森房屋等各界優秀人才。

而黎力銘店長更是全力協助同仁，從洽談、斡旋、到成交簽約，只要同仁發出需要，他和店東都會全力支援，讓人員無後顧之憂，全心了解客戶需求、為客戶做好服務，進而提升成交率。

黎力銘店長進一步舉例，店裡有2位年輕的經紀人，由黎店長手把手全程指導，透過「i行動」系統平台在最短時間內找到適合案件，加上聯賣制度的助攻，讓他們2019年業績倍增有4倍之多，也激發其他同仁的業績戰力。

有巢氏房屋林口捷運站前加盟店黎力銘店長全力支援，帶動同仁業績大幅成長，期許人人晉升「年薪百萬」一族。

期許人人都晉升「年薪百萬」一族

黎力銘店長表示，除了系統平台、數位工具外，有巢氏房屋「社區專家」的良好形象，也讓同仁在面對初次見面的客戶，獲得更多的好感和認同感。

過去這一年，已帶領出十幾位年薪百萬元的經紀人！黎力銘店長相信，只要能善用有巢氏房屋的品牌號召力、行動工具、系統平台，再藉由深度聯賣加快成交配對，人人都可以是年薪百萬元的房仲經紀人。有足夠的經濟基礎和時間，打造自己理想中的生活品質。

「我相信我們還可以更好！希望店裡夥伴再接再厲，再次刷新我們2019年的高績效！」有巢氏房屋林口捷運站前加盟店黎力銘店長笑著說。

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(中時電子報)