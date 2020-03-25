《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》上月25日立法院通過實施至今滿1個月，台灣民眾黨立委賴香伶、張其祿、高虹安今提出是否要提升防疫指揮層級、人力盤點機制是否完備、是否做好物力盤點及分配等3問中央。賴香伶呼籲行政院長提升防疫指揮官層級，落實跨部會間溝通，讓各部會防疫政策可以一致。

賴香伶指出，防疫期間感謝行政團隊及防疫、醫護人員付出辛勞，但是針對武漢即將解除封城，滯留當地台人回台機制採取措施蘇院長與衛福部長、防疫中心指揮官陳時中說法不同，陳時中說解除封城就不再有包機問題，蘇貞昌卻說台商返台一定要包機，蘇院長是要逆時中，還是要授予指揮官權力定調，建議行政院應提升指揮官層級。

新冠肺炎衝擊產業，根據勞動部統計，現行無薪假共109家企業、3000餘人，賴香伶質疑，這數據是否有黑數，恐與實際情況不符；此外，勞動部提出充電再出發方案，僅16件申請，占整體無薪假約14％，顯見很多無薪假勞工沒有取得政府紓困資源，勞動部各項作為不積極也不及格，要求應該思考是宣傳不夠、申請困難還是業者不願意配合，相關單位檢討後積極推動。

張其祿擔憂醫療人力不足問題，張其祿說，目前各醫院以醫療防治為主，各地區衛生所長期以慢性病與慢性傳染病防治為主，若一旦台灣進入社區感染，恐面臨醫療人力短缺問題，政府應該及早盤點人力，並擬定教戰守則及社區防疫SOP。

「役男不要變成疫男」，高虹安說，近期有前往成功嶺受訓役男陳情，成功嶺沒有落實量體溫及詢問旅遊史，直到同梯間聊天才發現有人在一周內有歐洲旅遊史，沒有自主隔離就報到服役，若有人確診恐爆發群聚感染，而且營內衛生物資不足，呼籲國防部做好防疫。

此外，行政院昨宣布加碼400億元預算紓困振興，高虹安給予肯定，她說，這一個月來疫情急遽變化，行政院未宣布加碼前，各部會都有意挪用各基金用於防疫，恐會排擠原預算，現在政院提出特別預算，有利於立院往後監督，質詢各部會編列預算是否落實執行，是可以接受的作法。

(中時 )