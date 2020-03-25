面對波動加劇的時代，投資人需要更聰明的投資選擇。來自法國的鋒裕匯理投信與同樣是法商的法國巴黎人壽攜手合作，在投資型保單商品內加入「鋒裕匯理長鷹多元收益基金」，提供法國巴黎人壽保戶和投資人更多元且全面的選擇。

鋒裕匯理資產管理北亞區行政總裁及鋒裕匯理投信董事長鍾小峰表示，鋒裕匯理資產管理為歐洲最大，也是全球前十大的資產管理公司，資產管理規模超過1.653兆歐元，在全球擁有六大投資中心，以在地化與扎實的投研能力，提供投資人全方位的投資服務，很高興能與法國巴黎人壽合作，攜手將歐洲金融市場經驗帶入台灣。

法國巴黎保險表示，法國巴黎保險是市場上投資型保單的領導品牌、也是銀行保險的專家，團隊持續致力於設計更符合客戶需求的保險商品，當市場不穩定時，越來越多客戶偏好購買多重資產，兩家同樣來自法國的公司攜手於保險平台中提供這支基金供投資人選擇，讓保戶能有更適切的投資選擇。

法國巴黎人壽表示，「鋒裕匯理長鷹多元收益基金」為台灣唯一加入黃金為避險工具的多元收益基金，法國巴黎人壽特別將此基金納入投資型保險平台中供保戶選擇，透過鋒裕匯理投資團隊專業獨到的價值投資法，以適合市場動盪現況的方式幫助保戶創造機會。

鋒裕匯理投信表示，面對不平靜的金融市場，投資人可透過真正投資全球，分散股票、債券及黃金相關證券與貨幣市場工具的投資組合掌握多元收益機會。鋒裕匯理長鷹多元收益基金核心投資策略為「長鷹全球價值投資策略」，策略成立於1979年，經歷市場四十年的多空淬鍊而能彰顯長期投資價值，端賴嚴守「安全邊際」投資準則，堅持投資具顯著折價空間的高品質公司。 同時看好黃金在金融市場波動下的避險地位，將黃金納入投資組合有助於降低整體波動度，是目前在台核准之境內外多重資產基金中，唯一採用黃金避險的多重資產策略。

鋒裕匯理長鷹多元收益基金動態配置於全球股票、全球投資級公司債及政府公債、黃金相關證券與貨幣市場工具，多元布局多樣資產為投資人打造兼具低波動及穩定收益的投資方案。

銀行保險專家法國巴黎人壽推出多元類型的投資型保單，兼具投資和保障的保險商品，可滿足不同客群的投資偏好。擁有「鋒裕匯理長鷹多元收益基金」的法國巴黎人壽商品，包括：耀動100投資型保單、好利成彰投資型保單、財富滿滿投資型保單、滿福100投資型保單、穩賺100投資型保單和金賺100投資型保單。

法國巴黎人壽提醒，保戶購買投資型保險保單除投資標的信用風險外，仍應留意匯率風險，且經濟走勢預測不必然代表投資績效，投資前應詳閱保險商品說明書並確認保障範圍和給付方式適合自身需求及承受各項風險能力等因素，才能發揮投資型保險所帶來的投資與保障功能。

鋒裕匯理投信表示，金融市場動盪加劇之際，往往更能篩選出具投資價值的優質標的。雙方以保單與基金產品合作的形式，推廣納入黃金避險的多重資產策略的基金，就是期望在瞬息萬變的市場中，提供投資人更多元的選擇，並增加投資人的資產防禦力。

(工商 )