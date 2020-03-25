翡翠水庫是大臺北地區600萬人口的飲用水水源，為了保障大家飲用水安全，經濟部還特別成立經濟部水利署臺北水源特定區管理局，環保署表示，日前發現有不肖人士將廢液桶丟在翡翠水庫集水區，還好環保署及時啟動環檢警結盟機制，查獲棄置人移送法辦，成功阻止飲用水源遭受污染。

為追查幕後行為人，環保署北區環境督察大隊由採樣檢測成分，研判這些廢液是含重金屬的廢顯影液，再運用高科技技術還原廢液桶遭塗銷之標籤，發現可能為新北市中、永和、新店一帶印刷廠產出，經溯源追查，費時半年，查出共有10餘家業者涉嫌將廢棄物委託給沒有清除許可的臺南市威○科技公司清除，該公司林姓負責人及羅姓共犯為節省處理費用，就近將收取的廢液和廢布，直接棄置在新店的翡翠水庫集水區內，目前相關涉案人，均移送臺北地檢署偵辦，除了將面臨1到5年徒刑外，環保署也會追究不法利得。

環保署北區環境督察大隊去年9月接到臺北水源特定區管理局通報，新北市新店區翡翠水庫集水區遭人棄置100多桶廢液，經派員前往會勘發現現場遭棄置99桶20公升白色塑膠桶廢溶液、5桶125公升藍色塑膠桶廢油墨及20多袋以大塑膠袋盛裝之廢布，驚覺事態嚴重，除了立即協調新北市政府將廢液桶移置臺北水源特定區管理局，並啟動環檢警結盟，和臺北地檢署、內政部警政署保七總隊第三大隊成立專案小組，追查幕後棄置人。

環保署表示，遭棄置的廢液，經採樣檢測結果，有部分含銅濃度超過有害廢棄物溶出標準將近3倍，對人體會造成肝硬化、消化系統、腎功能衰竭和中樞神經系統抑制等中毒症狀，並對環境會造成綠牡蠣及動、植物體內大量濃縮，從而產生食物鏈的危害，對環境危害相當大，棄置地點距離野溪僅3公尺，幸好及時發現尚未滲漏，否則將嚴重影響大臺北地區600萬人口的飲用水安全。

環保署表示，雖然目前大家都在關心肺炎疫情，但環保稽查並未因此鬆懈，環檢警結盟也運作順暢，像本次棄置地點影響大臺北地區600萬人飲用水安全，半天時間就成立專案小組，雖然棄置地點偏僻，仍然可以成功查獲涉案人，同時呼籲事業經營人，千萬不要貪圖小利，將廢棄物委託給沒有清除處理許可的人，如果本案沒有及時發現，污染了水源，涉及的就不僅刑罰，後續如天文數字的清理費用，嚴重的後果絕對超乎想像。

(工商 )