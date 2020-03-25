新冠疫情到底讓廠商多切心？台灣經濟研究院今（25）日上午發布的2月營業氣候測驗點，根據製造業、服務業與營建業三類廠商，觀察景氣變動的最新問卷調查，結果顯示，製造業者認為當月景氣為「壞」的比率，將近五成，即使是未來半年的景氣，看好的廠商占比進一步減少至19.3％，等同於，不到二成的廠商看的到未來景氣方向。

台經院今天公布的2月營業氣候測驗點全面大幅下滑，製造業營業氣候測驗點為88.73點，較上月減少5.31點，為自2019年1月以來的新低。服務業營業氣候測驗點為86.09點，較上月減少3.79點，為自2016年9月以來新低。營業氣候測驗點為90.02點，較1月下滑5.70點，為連續第二個月的下跌，為2017年6月以來新低。

台經院表示，新冠病毒疫情自亞洲擴散至世界各地，使得2月亞洲製造業景氣全面萎縮，且因近期國際油價崩跌，更使得全球金融市場劇烈震盪，儘管3月美國聯準會及多國央行緊急降息與寬鬆貨幣政策因應，但市場恐慌情緒持續蔓延，疫情恐對全球經濟造成衝擊，也使得各國際預測機構紛紛下修今年全球經濟成長率。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，這樣的受創慘狀，千萬不要拖到下半年，否則傷害更大，因為下半年是歐美市場的傳統消費旺季，若是疫情減緩、經濟活動恢復，有希望帶動景氣回升。

(工商 )