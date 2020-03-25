美農業部：中美農產品採購取得進展 10:532020/03/25 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國農業部（USDA)和美國貿易代表署（USTR）在美東時間24日表示，中美兩國在實施2月14日生效的第一階段貿易協議的農業相關條款方面已取得進展。 路透報導，在一份聯合聲明中，他們列出了一系列有助於增加美國牛肉、家禽和其他農產品對中國出口的措施，並表示得益於中國關稅豁免措施，美國的食品和農產品出口表現增長。 美國農業部長（Sonny Perdue）表示，這些舉措顯示，中國正在朝著實施第一階段貿易協議的方向前進，美國將繼續與中國合作，希望雙方在討論時看到進一步的改善與進展。 (工商 ) #中國 #農產品 #美國農業部 #實施 #第一階段貿易協議 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣人一直是中國人 04:092020/03/21 兩岸藝文 陳吉仲視察公糧庫存 呼籲國人下架優質農產品 12:442020/03/21 生活 川普再譙：疫情來自中國且失控 04:092020/03/22 焦點新聞 優質農產品 陳吉仲籲用力買 04:102020/03/22 地方新聞 家樂福有機蔬菜周 品嘗最佳台農產品 04:102020/03/22 《旺來報》 川普甩鍋堅持用中國病毒 專家憂加深美國反華情緒 18:162020/03/22 國際 專家傳真－疫情衝擊中國短期半導體景氣 但中長期架構未變 04:102020/03/23 產業特刊 紐時：疫情加劇美中分歧與對抗 21:312020/03/23 國際 中國黃皮書：Q1經濟打擊令人「瞠目結舌」 10:402020/03/24 財經 中美隔空開戰！中駐法使館稱「川普大流行病」 2國官員唇槍舌戰 18:412020/03/24 國際 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 林毅夫：30年代大蕭條恐重返美國 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 美經濟要垮了？末日博士驚曝恐怖線型 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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