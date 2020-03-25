美國農業部（USDA)和美國貿易代表署（USTR）在美東時間24日表示，中美兩國在實施2月14日生效的第一階段貿易協議的農業相關條款方面已取得進展。

路透報導，在一份聯合聲明中，他們列出了一系列有助於增加美國牛肉、家禽和其他農產品對中國出口的措施，並表示得益於中國關稅豁免措施，美國的食品和農產品出口表現增長。

美國農業部長（Sonny Perdue）表示，這些舉措顯示，中國正在朝著實施第一階段貿易協議的方向前進，美國將繼續與中國合作，希望雙方在討論時看到進一步的改善與進展。

(工商 )