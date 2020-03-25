大陸大規模親全面復工，世芯-KY(3661)獲點名為大陸推動晶片自製化的關鍵受益者，隨著大陸產業重新上軌道，世芯-KY今年營運也可偏向樂觀看待，今股價一度衝上漲停，最高達193.5元，持續朝向月線以及200元大關靠攏，世芯-KY目前日線連四紅，衝出一波跌深反彈，呈現KD低檔的黃金交叉。

隨著5G陸續在全球大規模商轉下，雲端、邊緣運算、AI等市場將快速成長，將有利於帶動世芯-KY在NRE(委託設計)接單，不僅如此，因為AI趨勢的關係，系統公司尋求差異化並開發專屬的ASIC(客製化晶片)晶片，也為世芯-KY營運重要動能，該領域毛利率高於平均，對獲利也有實質貢獻，根據研調機構Gartner就預估，到2022年全球AI總收入將達到158億美元的規模，複合年增長率為55%，故此波商機將為世芯-KY帶來長線契機。

大陸產業啟動大規模復工，且大陸政府自去年就開始推動力CPU在地化，大陸訂單占比世芯-KY逾半，故隨著大陸拚復工積極下，世芯-KY營運也將更快回到軌道，其實世芯-KY在去年就已經有拿到大陸CPU(處理器)廠的訂單，並開始量貨，主要集中在16奈米製程，今年將有數個開發案將進入7奈米製程，並有機會量產出貨。

世芯-KY日前因遭證交所列為警示股，故需公布2月財報，世芯-KY自結2月營收5.01億元，月增加26.22%，年增加75.46%，2月淨利5900萬元，單月每股盈餘0.98元；累計前2月營收8.98億元，年增加45.66%。

(時報資訊)