世衛組織為「新型冠狀病毒肺炎」疫情定調為全球大流行後，全球股市競相跳水甚至觸動熔斷機制，恐慌情緒的上升摧毀了投資人持股的信心，日盛金(5820)子公司日盛證券總經理黃進明表示，3月以來美股一日的漲跌點不時達到1000～2000點，在過去要花一段時間的交易日才能累積上揚或下跌的幅度，現階段在一個交易日就完成，當股市出現非理性的大跌甚至超跌時，長線的投資人是可以開始考慮分批進場。

今年初指數來到高點12197點，但疫情擴散，台股又屬淺碟型市場，遇到突如其來的大利空，更容易加重跌勢，投資人此時心態上容易失去理性，進而影響判斷。黃進明建議，不妨檢視手中持股，汰弱擇強，並保有適當的現金，待疫情緩和時，選擇具有產業前景及在該產業領域中具有競爭優勢的股票，另外，投資人可以善用「日盛Online」App─財報模範生功能進行「擇優」，找出體質好的公司。

黃進明指出，好的財報公司不論在營益率、EPS、ROE、殖利率、營收成長率等表現相對出色，在「日盛Online」App中，分數愈高代表公司整體營運績效越好，所謂漲時重勢，跌時重質，當利空因素逐漸淡化時，有基本面支撐的個股，屆時反彈的速度就會快，並且逐步回到原本的軌道。透過財報分數找出好的投資標的後，投資人還會想了解股票應該何時買進最安心。

隨著疫情的蔓延，台股跟著上演「跳樓拍賣」，加權指數從高檔至今已回檔超過2成，投資價值已慢慢浮現，何時買進才能安心，關於「擇時」的問題，投資人可利用「蛛網理論」再參考「日盛Online」App裡的合理股價功能，「合理股價功能」是透過學術上權威的四大股價理論模型推算，並參考過往的財務數據與股利發放模式，研判出該檔個股未來可能的獲利能力與股利發放金額；再利用學術理論計算出投資者的必要報酬率，將該公司未來的價值折現至目前，推論出該公司應有的合理價值。

(時報資訊)