交通部有意發放500元抵用券，把原本要出國的民眾帶進國旅市場。交通部政務次長王國材今天上午至立法院交通委員會備詢前表示，還在討論中，初步規劃是補貼給取消出國團的旅客。

王國材接受媒體聯訪時表示，這項政策到底要放在紓困還是振興方案，目前還在討論，相關法規要點也還沒出爐。

王國材說，目前初步規畫是抵用券應用在觀光業，像是旅宿、遊樂園都可以使用，補貼給取消出團至國外旅遊的民眾，把原本國外旅遊的民眾帶進國內旅遊。

(中時 )