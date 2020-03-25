交通部擬發500抵用券 王國材：國外團轉國旅 11:012020/03/25 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部政務次長王國材。（潘千詩翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部有意發放500元抵用券，把原本要出國的民眾帶進國旅市場。交通部政務次長王國材今天上午至立法院交通委員會備詢前表示，還在討論中，初步規劃是補貼給取消出國團的旅客。 王國材接受媒體聯訪時表示，這項政策到底要放在紓困還是振興方案，目前還在討論，相關法規要點也還沒出爐。 王國材說，目前初步規畫是抵用券應用在觀光業，像是旅宿、遊樂園都可以使用，補貼給取消出團至國外旅遊的民眾，把原本國外旅遊的民眾帶進國內旅遊。 (中時 ) #王國 #民眾 #國外 #旅遊 #交通部 也許您會感興趣 推薦閱讀 紓困觀光業 政府加碼百億救命 04:102020/03/21 生活新聞 小黃每月補助2000元 直接存油卡 04:102020/03/21 生活新聞 救經濟！重大建設提早發包 交通部搶先投資700億 16:052020/03/23 生活 疫情衝擊經濟！交通部700億工程提早發包 17:452020/03/23 生活 紓困2.0 飯店大老：快執行 01:192020/03/24 財經要聞 交部3.3億補貼客運業購防疫物資 01:202020/03/24 財經焦點 超前部署 交部700億工程提早發包 01:202020/03/24 財經焦點 交通部紓困2.0出爐 5億經費升級成20億 17:162020/03/24 生活 交通部發500元國旅抵用券 取消出國者可領 21:572020/03/24 生活 發500元國旅抵用券？政院表態支持 23:492020/03/24 政治 生活熱門新聞 兒出國玩張上淳被嗆下台 名嘴火大：你算什麼東西 - 生活 全台最新確診地圖曝光 雙北破百 7縣市守住0案例 - 生活 北市府大樓加強防疫 明起未戴口罩者採實名制 - 生活 長榮確診空姐 飛行足跡曝光 - 生活 - 旺報 百年難得一見！起底張上淳超狂家族 醫曝他私下為人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。