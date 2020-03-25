警方利用M-Police行動電腦，即時查詢現場消費者身分，再由衛生局、民政局查詢有無居家檢疫或隔離者，及相關接觸者名單，並未查獲違規情形。（台中市警局提供／盧金足台中傳真）

台中市加強夜間防疫！15家夜店、舞廳、KTV停業2周，夜店指標金錢豹酒店，罕見將月休1天增為月休2天，配合防疫。（盧金足攝）

台中市府防疫不分白天或夜晚，全天候24小時上緊發條，預防密閉式公共場所成防疫風險場域，副市長陳子敬24日晚間率隊前往酒店、KTV、夜店等大型娛樂場所聯合稽查，繼日前5家夜店暫停營業，又有10家舞廳、KTV、卡拉oK、電子遊戲場業者響應停業2周，夜店指標酒店也不敢大「疫」，警方表示，金錢豹將月休1天增為2天，配合防疫，共度疫情非常時期。

陳子敬昨晚帶隊率領警察局、衛生局、經發局、民政局等單位，前往大型娛樂場所聯合稽查，利用M-Police行動電腦，即時查詢現場消費者身分，再由衛生局、民政局查詢有無居家檢疫或隔離者，及相關接觸者名單，並未查獲違規情形。

衛生局表示，居家檢疫及居家隔離個案，應遵守規定不得外出，如有查獲將依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第15條規定，最高處100萬元罰鍰。

經發局說，今年1月已發函台中市列管的520家休閒娛樂服務業、電子遊戲場業者，宣導勤洗手、戴口罩等防疫措施，每周並執行超過10班次的聯合稽查及複查，宣導東協廣場移工朋友落實防疫措施。

民政局指出，隨著台灣境外移入案例攀升，目前自國外入境者皆須進行居家檢疫，民政系統將每日關懷居家檢疫民眾，密切注意手機定位情況，持續會同警察局及衛生局進行夜間聯合稽查行動。

(中時 )