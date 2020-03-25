總統促林宅血案解密 國安局：幾乎已完成 18:102020/03/25 中時 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國安局長邱國正25日在立法院受訪。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於蔡英文總統要求國安局針對促轉會所徵集、選定檔案，一個月內完成解密，國安局長邱國正25日在立法院表示，已將須解密的政治檔案移交檔案局，關於林宅血案部分，也幾乎完成解密。 (中時 ) #檔案 #總統 #國安局 #血案 #立法院 #林宅血案 也許您會感興趣 推薦閱讀 葉毓蘭喊「大家救救我」 網友暴動 20:182020/03/21 政治 普丁想當萬年沙皇 04:092020/03/22 專題周報 法律要比「時中王」更聰明 04:102020/03/23 時論廣場 國土計畫法支持民進黨團版本？蘇：尊重立法院最後的立法權 13:232020/03/24 政治 買房遭詐騙 男立院陳情持刀自殘 17:332020/03/24 社會 防疫！國安局：蔡總統每天量2次體溫 11:132020/03/25 政治 國安局報告：陸方有可能停止ECFA 11:232020/03/25 政治 國安局長：陸方公布的確診數 我方已確切掌握！ 14:462020/03/25 軍事 大巨蛋環差通過 柯文哲嘆氣… 14:022020/03/25 政治 陳柏惟拋找香港人來當兵 郁慕明質疑利用香港人 14:362020/03/25 政治 政治熱門新聞 韓國瑜最新民調終出爐！高雄市民選擇太嚇人... - 政治 看完「罷韓」民調不忍了？陳致中一句話怒嗆韓！ - 政治 縣市長最新民調出爐 他支持度 網看完驚呆！ - 新聞 論文門重大突破！？彭文正大喜：水落石出了 - 政治 小英騙不了歷史 挺韓大將深信：兩岸必統一！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。