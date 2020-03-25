川普在公開場合力薦抗瘧疾藥物奎寧，作為打擊新型冠狀病毒的利器，但一對夫婦擅自服用此藥，造成一死一傷。對此，大陸官方指出，國家衛健委雖推薦臨床試用，但過量服用有致命風險，現已發文減少推薦用量。

美國總統川普一直在力推奎寧(也稱做氯磷酸氯喹，Chloroquine)，包括磷酸氯喹和羥氯喹等藥物，多次在公開場合稱，自己是此類藥物的粉絲。甚至當被質疑此藥成效時，他還為之動怒而痛罵美媒。

外媒消息稱，美國鳳凰城一對年逾六旬的夫婦擅自服用奎寧防新冠肺炎，出現嘔吐、呼吸困難等症狀，丈夫因心臟驟停已宣告死亡。妻子則於本月23日恢復到穩定狀態，預計將要康復出院。

陸媒《財經天下週刊》報導， 奎寧本來是治療瘧疾的藥物。在大陸抗疫情期間，其安全有效性獲得初步證實，並納入大陸國家衛健委診療方案，推薦臨床試用。但是，使用方案也明確提示，不可過量服用奎寧，成人致死量為2到4g，目前官方已正式發文減少推薦用量。

根據報導，二人服用的奎寧也並非藥品，而是清潔魚缸用的添加劑，是可以在寵物店買到的品種。

(中時電子報)