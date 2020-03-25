監視器畫面拍下，該對母子跑出家門曬衣服、聊天。(摘自臉書)

新北市新莊區一對剛從大陸返國的母子，疑未遵守居家檢疫規定，屢次走出家門曬衣服、聊天，被里長好意提醒後，其丈夫卻懷疑是鄰居通風報信，站在路中大聲咆哮，甚至嗆聲「神經大條」，驚動警方到場處理，後續也將通報民政及衛生機關查處，釐清有無違法情況。

經查證，該對母子20日從大陸福建省回來，按照中央規定，入境後須直接返家，並居家檢疫14天，但該母子卻先跑去住家附近診所拿藥，護理師發現後，趕緊通報當地里長。

不料，里長前往住家善意提醒後，其丈夫卻惱羞成怒，認為對面鄰居偷打小報告，站在馬路上破口大罵，驚動警方到場處理，隔日，該對母子又跑出家門口，鄰居提醒後，甚至被嗆聲「神經大條」。

鄰居一怒之下將家門口監視器po上網，控訴該對母子不但屢次走出家門口曬衣服、聊天，甚至回國當天就跑去逛夜市，讓她忍不住直呼，「有病嗎？乖乖隔離不出門很難嗎？」

警方指出，當時為獲報糾紛案前往處理，到場時，只有該丈夫在門外，且無須居家檢疫，現場也未發現母子有外出情況，後續會同民政及衛生單位到場，初步認定母子確實有走出門口曬衣服的行為，違反居家檢疫的規定，將依此來做裁罰。

民政局表示，居家檢疫者按規定不能踏出家門，因此該案於家門外曬衣服也不允許，另若有就醫需求，須向衛生機關或居家檢疫關懷中心連繫，不得擅自出外就診。

(中時 )