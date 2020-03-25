由於新冠肺炎(COVID-19)疫情全球持續升溫，多國開始實施風城、鎖國命令，請擴大在家上班(work from home)以及停課的政策，催生遠距上班、遠距教學的需求，也連帶造成各地網路極大負荷。先前為了因應歐盟封鎖邊境、多國實施在家上班政策，全球六大串流影音平台都不約而同選擇調降歐盟地區影片畫質，來降低佔據的網路頻寬。不僅如此，隨著各國紛紛宣布封城令，各大影音平台在各地的限制影片畫質政策也進一步擴大了。

針對歐盟地區，網飛(Netflix)、YouTube、Disney+、Apple TV+、Amazon Prime、Facebook，都響應了歐盟政策，宣布下調當地的影片畫質。稍早前，YouTube 則是宣布要一視同仁，讓影片畫質預設為標準畫質(SD、480p)的政策適用於全球，為期一個月。然而，即便如此，使用者仍可手動在電腦、手機或者電視上調整 YouTube 影片畫質。這項政策目前已經在歐盟、英國、瑞士推出，並會緩慢在其他地區推廣。

此外，隨著各國封城令推出，Facebook 也跟進在拉丁美洲降低 Facebook 以及 Instagram 平台上影片的 Bit Rate，來降低當地網路頻寬的負荷。此外巴西當地最大的串流媒體平台 GloboPlay 也宣布暫停提供 4K 以及 Full HD 畫質的影片。

而印度從周二(24)日起宣布全國禁足 21 天，Netflix 以及 YouTube 都跟進宣布將會進一步調降旗下服務在印度的網路數據用量。Netflix 將會採用先前在歐盟的政策，調降整體影片資料傳輸量 25%。而以用戶量計算，印度是 Facebook 的最大市場，因此 Facebook 也跟進調降了當地 Facebook 還有 Instagram 平台的影片畫質。

(中時電子報)