為打造技高3年延伸到大學4年的海洋人才培育一貫課程設計，國立基隆高級海事職業學校自109學年起，將改隸為「國立台灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校」，統整更完整的7年一貫海洋教育課程，培育更多海洋人才。

海洋大學表示，2校整併改隸後，所設學科緊密對接、資源互惠共享，海洋大學將展現大手攜小手的教育精神，於課程適性發展、教師專業成長、學生多元學習及資源鏈結等四大面向，引領基隆海事學生深化學習、強化海洋專業知能，共同合作培育國家海洋人才。

改隸後，在課程發展與合作上，2校規畫於高職二年級彈性學習時間實施「海洋科技導論」及「海洋探索」課程，培養學生基礎海洋意識；海洋大學將開設先修課程，提供基隆海事學生修習，取得學分認證，以銜接大學課程。

除規畫課程外，2校資源也將鏈結與共享，共同培養學生實習實作能力。基隆海事航海科學生至海洋大學商船系學習「電子航儀」實習課程，海洋大學輪機系師生至基隆海事進行焊接實務課程，由基隆海事教師擔任課程助教，協助海洋大學學生實習實作。

在高職三年級階段，海洋大學教師採行師徒制，帶領基隆海事學生於大學研究室進行專題實作。高三畢業時，依個人性向實施第一次分流，透過現行大學多元入學方案，升讀海洋大學。

海洋大學指出，學生就讀大學期間，修習各學系專業必、選修學分；也規畫學生利用大二、大三暑假期間，至企業實習或出國學習；於大四時，海洋大學依學生志向進行第二次生涯分流，提供3種分流路徑讓學生延伸學習：一、專業學分學程、輔系、雙主修跨領域學習；二、一年企業實習或出國學習；三、五年一貫學、碩士研究所進路。

海洋大學表示，透過3＋3＋1 (3年高職＋3年大學＋1年延伸學習)，強化海洋人才培育的深度與廣度，培育我國高階海洋學術人才與海洋產業人才。

(中時 )