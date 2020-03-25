台灣新冠肺炎（COVID-19）確診人數快速攀升，到昨晚（24日）為止已216例，儘管政府卯足全力防疫，卻仍有居家檢疫民眾到處趴趴走。北市府依規定再度公布一名居家檢疫失聯者「陳冊」，入境填寫假資料的他，2度聯繫未果後，昨晚在台北車站附近一家網咖被警方找到人，並公布他出現在網咖身影，畫面中可見，「陳冊」沒有戴口罩到網咖打電動，行為相當可惡，台北市政府今天（25日）上午決定裁罰，副市長黃珊珊表示，陳冊21日就已入境，在網咖待了近4天，決定重罰100萬元。

「陳冊」21日自北京返台後，未落實居家檢疫，四處趴趴走，入境時所填寫的資料全是假的，手機是空號、地址也不是居住地，直到昨晚9時許，警方總算在台北車站商圈某間網咖找到人。

畫面可見，「陳冊」明知自己是居家檢疫對象，卻到處趴趴走，不但跑到密閉空間，甚至還沒戴上口罩到網咖，畫面中他人站在櫃台前，疑似在結帳，身影全被監視器拍下。

警方找到人後，拿出事前準備好的隔離衣、防護罩、手套、口罩，讓他著裝完畢才將他壓制上車，並通報檢疫單位進行後續處理。

「陳冊」初步無發燒咳嗽症狀，對自己落跑失聯沒有多做解釋，台北市府副發言人戴于文表示，市府認定他為「惡意失聯」，待瞭解違規情形後，將從重裁罰，依法最高可裁罰至100萬元。

(中時電子報)