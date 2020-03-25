美國國際貿易委員會（ITC）表示，最終認定從中國進口的木製櫥櫃和浴室櫃存在的傾銷和補貼損害了美國生產商，將在5年內對其徵收高額關稅。

綜合外電報導，2月24日，美國商務部決定對上述商品實施最高達262.2％的反傾銷稅和最高達293.5％的反補貼稅。美國2018年從中國進口了44億美元的木製櫥櫃、浴室櫃及相關組件。

(工商 )