美國將對大陸木櫥櫃浴室櫃徵高額關稅 10:592020/03/25 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國際貿易委員會（ITC）表示，最終認定從中國進口的木製櫥櫃和浴室櫃存在的傾銷和補貼損害了美國生產商，將在5年內對其徵收高額關稅。 綜合外電報導，2月24日，美國商務部決定對上述商品實施最高達262.2％的反傾銷稅和最高達293.5％的反補貼稅。美國2018年從中國進口了44億美元的木製櫥櫃、浴室櫃及相關組件。 (工商 ) #櫥櫃 #浴室 #美國 #關稅 #中國進口 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情大爆發 美國撤陸貨關稅助抗疫？ 16:222020/03/21 財經 美艦頻闖南海 陸恐再用雷射光攻擊 04:092020/03/22 焦點新聞 美計畫擴大豁免陸醫療用品關稅 04:092020/03/22 全球財經 美國升瘟 紐約中餐廳撐不住 01:192020/03/24 焦點新聞 美國生活英文可以不會說 這2項技能才必備 15:352020/03/24 日常 中美博疫 恐進一步切割 04:092020/03/25 焦點新聞 Fed轟炸機式撒錢 IMF：全球經濟衰退 04:092020/03/25 焦點新聞 陸展示極音速彈 美起跑慢8年 04:092020/03/25 焦點新聞 美豁免Apple Watch關稅 供應鏈受惠 04:102020/03/25 財經要聞 美將對陸木製櫥櫃和浴室櫃課高關稅 10:022020/03/25 兩岸 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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