劉真22日在晚間10時病逝台北榮總，享年44歲，她的追思靈堂設在龍巖會館，追思會將在4月22日在寒舍艾美舉行。她的離世令丈夫辛龍悲痛萬分，星友們哀痛劉真香消玉殞，劉真經紀人神隱近2日後，25日清晨首發聲，她認為這一切的發生讓人措手不及，也無法相信劉真已經離開的事實，「我好想念美麗溫柔善良的妳。」字字句句滿是對劉真的思念，「一想到妳的身體承受如此巨大的痛苦，眼眶的淚水就止不住的崩潰……」

劉真與經紀人已共事十年，相處上情同姐妹，劉真視她如工作夥伴，更是彼此的益友，然而允諾要一同完成的夢想卻無法再實現，「我的心情悲痛欲絕，ㄧ直告訴自己不要再哭了，我要為了妳更堅強，還有好多話來不及對妳說…」經紀人想起劉真曾對她說：「人世間所有相遇，都是久別重逢，人生無常，把握當下，且行且珍惜！」她感謝劉真在世時與她共創許多美好的回憶，也希望劉真在極樂世界，「再也沒有病痛，心無罣礙離苦得樂！」祝福劉真一路好走。

(中時 )