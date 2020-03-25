王姓武術教練3年前假借按摩名義，對就讀大學的女學員襲胸並觸摸她的私處，最高法院維持高院判決，認定王男犯後無深刻反省自身過錯之意，未獲被害人原諒，依強制猥褻罪將他判刑1年6月確定。民事求償部分，王男遭判賠女學員40萬元定讞。

新北市某武術學苑的負責人王男，平日以武術教學、推拿按摩為業，就讀大學的被害女子為該武術學苑的助理，並在該武術學苑學習武術，2017年4月27日晚上7點，他以幫按摩為由，要求她進入武術館地下室。

王男掀開她的上衣以及褪去外褲至大腿處進行推拿按摩，他把手伸進她的內衣、內褲內撫摸她私處，被害女子誤以為對方進行推拿按摩不敢即時加以抗拒，但仍輕輕挪移身體閃躲，王男仍反覆撫摸她的胸部及私處。

新北地院將王男判刑2年，高院考量王男犯罪後否認犯行，未曾對被害人表示任何歉意，或與她達成民事上和解，取得她的原諒，甚且藉由通訊軟體LINE對話群組指摘她誣告，顯無深刻反省自身過錯之意，將他判刑1年半，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )