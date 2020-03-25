新冠肺炎疫情來勢洶洶，台灣在初期階段防堵有成，但隨境外移入確診病例近來暴增，「下半場」能否守住，外界高度關注。據傳，3月19日我宣布全面限制外國人入境的同一天，蔡英文總統也召集一場府院防疫策略密會，定調須再加強阻絕境外力道，把轉機客納入境管對象，形成全境封鎖態勢。不久後，指揮中心也宣布24日起實施該政策。

3月18日，台灣新冠肺炎病例突破百例，此後每日新增病例也以兩位數成長；確診病例快速增加，代表我國疫情已進入新階段。蔡英文於3月19日公開向民眾喊話，強調未來14天是「第2階段防疫關鍵期」，要有更大的決心來引領這個挑戰；她請

全民配合防疫規定、不要相互指責、不要恐慌(不必囤積物資)，團結對抗疫情。而依《鏡週刊》今(25)日報導，為守住這第二波疫情，府院已把重點由圍堵改向減災，重點包括邊境全面管制、精確採檢、整備醫療量能三大方向。

《鏡週刊》指出，蔡英文除了於3月19日發表公開談話，同天也召集府院高層討論防疫策略，行政院副院長陳其邁在會中建議，境管措施應再強化，可納入轉機客，以防傳播風險。指揮中心後來也在3月22日宣布，24日起禁止旅客來台轉機；居家檢疫對象也往前回溯，3月8日到18日間自美、東亞國家入境有症狀者，都要居家檢疫14天並採檢。

台灣在此次全球新冠肺炎疫情衝擊下如何守住，國人都很闗心。萬一疫情變成長期抗戰，《鏡週刊》報導，府院盼以時間換取防疫空間，將傷害減至最低。

(中時電子報)