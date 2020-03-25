雲林縣一名台商23日深夜返國後未居家檢疫，24日到通訊行買手機時坦言從大陸回來，把所有人嚇一跳，消息傳出後在網路掀起震撼。雲林縣衛生局將開罰，估計十萬元起跳。

縣府民政處指出，該名男子24日凌晨出境時填寫雲林老家住址及電話，但搭防疫計程車自行投宿一家旅館。

24日早上戶政單位從電腦看到該男子返國資料，打電話到老家詢問關懷，但家人說沒回來，於是展開追蹤行動，但男子留的是大陸手機找不到人，透過警察機關調查旅館入住登記資料，終於找到。

警察前往旅館找人時，也把旅館人員嚇一跳，該男子對自己「落網」也很意外，他自稱3、4年沒回老家，這次是要掃墓。戶政單位與家人聯繫，家人說沒有空房，隨後幫他安排入住防疫旅館「溫馨小站」。

在入住「溫馨小站」前，該男子心想需要手機，又趁隙去通訊行買手機，辦理手續時坦言自己從大陸回來，把通訊行裡所有人嚇一跳，其中一名顧客緊張貼文在臉書社交圈，提醒民眾防範。

雲林縣衛生局長曾春美表示，還未收到民政單位的調查報告，將依違規情節罰，至少十萬元起跳。

(中時 )