總統蔡英文的LSE博士學位論文引發不少爭議，即便蔡曾多次提出澄清，並將論文原稿公布在國家圖書館中，外界仍對蔡英文論文存疑。前太陽花成員妖西（劉敬文）稍早表示，任何有良知和理性常識的人在瞭解相關事實後，都會同意蔡的論文與學歷問題相當多，「非常可疑」。

蔡英文學位論文始終遭質疑，台大法律系名譽教授賀德芬曾表示，蔡英文在英國倫敦政治經濟學院（LSE）的法學博士論文怎麼查都查不到，引發關注。國民黨前立委陳學聖曾在追查蔡英文於政治大學的升等資料時，意外揭露蔡英文的升等資料以「密件」方式封存到2049年底，也就是實為「絕對機密」等級。然而，即便蔡英文多次澄清，外界仍對其論文抱持著高度懷疑。

彭文正昨在臉書上表示，英國資訊委員會來函証實，「公開蔡英文的口試委員名單可能會造成對蔡英文的傷害（damage)或痛苦(distress)」，彭文正因而高喊論文門水落石出。他也表示「總統府該開記者會向全民道歉了」、「拜託不要再丟台灣的臉了」。

妖西稍早在臉書指出，關於蔡英文的論文和學歷，他的立場想法沒有改變。他認為任何有良知和理性常識的人在瞭解相關事實後都會同意蔡的論文與學歷問題相當多，非常可疑。

網友則紛紛表示「假的真不了，弄巧反拙，欲蓋彌彰，越久傷害越大」、「444個錯誤，菜市場隨便問都知道是假博士」、「新任期過半後，就開始真相大白」、「我曾在研究所任教二十年，指導過很多博士論文，怎麼看蔡英文根本就沒唸過博士班」、「說實在的整件事已經如同馬英九的綠卡，只有選他的人相信」。

(中時電子報)