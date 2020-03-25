政院核定前立委施義芳接任台灣世曦董事長、台南市水利局長李賢義出任台灣港務公司董事長。政院人士表示，施義芳的人事，破除政治人物不擔任國營事業董事長的不實報導及傳言。而李賢義則是一路基層專業。

施義芳今天受訪時證實，他已接獲徵詢，目前人事案可能在交通部及台灣世曦董事會作業中；台南市長黃偉哲也對外表示，同意借將及不捨。

政院人士表示，兩項人事案中，施義芳是具有相關專業，也具有政治歷練，符合蘇揆用人一貫原則，也就是「專業考量優先，放對位置，適才適所」。也破除日前有媒體報導政治人物不擔任國營事業董事長的不實報導及傳言。

他也補充，施義芳具政治人物經驗，也有專業背景，所以從來就沒有政治人物不擔任國營事業董事長的決定，而是專業能力要放對位置。

李賢義則是從基層公務員，一路在水利工程系統，主要是高雄縣、市，並且擔任過台中市府副祕書長，之後則是受邀至台南市府擔任水利局長「一路基層專業」。

(中時 )