美股彈升逾2千點，台股由台積電等權值股領軍下，指數開高走高，連兩天大漲逾800點，今（25日）盤中站回9600點大關，多頭大軍趁勢追擊，但台股狂噴2天就真的從此V型反轉？除了分析師提醒不宜冒然搶反彈外，股市操盤老手也認為這次回檔修正，並非展開下一波多頭，史詩級風暴下跌時間絕非3、5個月，最樂觀預估今年8月才能落底。

挾美股強彈氣勢，亞股第二天全面彈升，絕地大反攻，台股再度由三王台積電、大立光及鴻海加持，穩住短多軍心，盤中中一度漲逾400點至9700點，並收復10日線約9600點。

但分析師示警，疫情發展仍是未來影響股市走勢的重要關鍵，投資人宜趁反彈汰弱留強，不宜冒然搶短，台股下檔支撐看8500點附近，壓力看9600點附近。

批踢踢股版操盤老手fakir表示，這次新冠肺炎造成金融、經濟的衝擊，是空前的史詩級程度，過去幾次金融風暴，可能只影響局部國家、特定產業，或者僅是過度金融槓桿造成的風暴。

他認為，這次是「全球性的全面重傷害」，還反問，你曾看過全球幾十個國家，一起鎖國，斷航嗎？你有看過PMI掉到3字頭嗎？你有看過美國GDP的衰退，會超過兩位數嗎？你有看過，美股一個星期熔斷四次嗎？

「難道這次回檔修正只是一個長期多頭中的小修正，碰到10年線就會強彈，開始下一波的多頭！？這次的災難，遠超過2000年、2008年，而且是比美1929年，大蕭條等級的史詩級風暴！」

fakir指出，史詩級風暴下跌時間絕非3、5個月，至少也要8個月，甚至13或21個月，再來就是34個月。

他最最樂觀推估，大概要到今年8月才能落底，但若根據基本面的分析，最低點很可能至少需要13或21個月，才有辦法化解。換算底部出現都時間，大概是在明年1月或者9月。

fakir最後提醒，別太早去接掉下來的刀子。任何風險性資產，都還會有下跌的空間；避險資產也會因為變現需求，或者流動性問題出現下跌風險。

(中時電子報)