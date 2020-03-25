美股四大指數周二開高震盪收高，道瓊指數大漲逾2000點，回守2萬點大關；市場風險偏好略降，美元指數回跌到101.5；台北外匯經紀公司今早新台幣匯價開升走升，盤中升破30.3及30.2兩道關卡，最高匯價來到30.135元，升值1.81角，開盤價30.28元，升值3.6分。台股早盤權值股和高價股領軍，集中市場大漲逾400點，外資昨天也轉賣為買，市場信心略為回升。

要確認信心面的續航力，可觀察3指標，一、外資動向：外資在台股已經結束連12日的賣超。二、美股結束急跌急漲，轉為緩漲格局：周二美股四大指數反攻，道瓊站回2萬點，收盤又大漲逾2000點。三、美元指數：美元指數若回跌到100之下，將更能確立股市偏空氣氛淡化。目前美元指數仍在101之上，操作面仍應謹慎。

美國聯準會3月23日提出一系列新措施，以QE規模不設上限與首次計畫購買投資級公司債最為吸睛。富蘭克林華美投信表示，短期內股市持續震盪機率仍高，但恐慌情緒有所降溫，近周VIX指數回落至70以下，暫未再創高，耐心等待風險性資產落底。

而台新投顧則表示，FED第二波寬鬆貨幣政策，承諾無限量買進債券，市場信心回穩，全球股市可望持續反彈，建議布局產業前景佳，且具備高殖利率的大型權值績優股。

(時報資訊)