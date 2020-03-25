銅箔基板廠—台光電(2383)及聯茂(6213)布局5G基礎建設有成，受惠於大陸加速5G基礎建設，且大陸廠區復工順利，台光電及聯茂營運可望自3月起回升，由於客戶訂單強勁，目前台光電已加速生產，法人預估，台光電今年第1季及上半年業績有機會優於去年同期，聯茂亦因生產恢復正常，第2季業績可望優於第1季。

新冠肺炎全球蔓延，遠端工作、視訊會議及遠距教學興起，帶動AI及雲端相關高頻高速傳輸需求，大陸在新冠肺炎疫情受控制後，不僅各地全面復工，亦加速5G相關基礎建設，台光電及聯茂因手握大陸5G客戶訂單，讓兩家公司業績無畏全球新冠肺炎疫情穩定成長。

台光電在無鹵素(HF)環保材料及高階HDI材料的開發及生產居世界領先地位，過去產品主攻手機相關產品，不過公司積極佈局伺服器、5G基地台，以及車用等，經過多年努力，已於去年下半年開始進入收割期。

台光電表示，在人工智能(AI)、雲端運算的高效能運算趨勢下，資料中心高階繪圖處理器(GPU)的新設計架構會使用更多的高階HDI材料，且5G伺服器及交換器終端產品生命週期變短，自去年開始所有客戶即要求為無鹵素的環保材料，儘管全球景氣受新冠病毒疫情影響，但在5G通訊基礎建設相關需求的帶動下，預估今年5G資料中心(data center)伺服器及交換器的需求量仍會持續增加，而台光電去年即獲得全球前3大ODM及OEM客戶等多項新案，今年此類高階材料的市佔率會顯著增長。

在5G手機部分，台光電今年在5G手機材料的市佔率預期比4G手機材料還要高，5G mm Wave手機採用SLP架構高階材料，高階NB及平板也採用高階HDI，且PC也由傳統板逐漸轉為HDI架構，5G手持裝置需求雖受新冠疫情影響，新機種推出時間可能遲延，台光電預期在5G升級換代的趨勢下，今年仍會帶動高階HDI材料的業績上揚。

在生產部分，儘管台光電黃石廠因位於新冠肺炎重災區湖北，直至3月11日才開始復工，但因客戶訂單強勁且復工順利，昆山廠、中山廠及黃石廠到3月24日復工率均已達100%，在各廠區生產趨於順暢下，3月業績可望恢復正常。

台光電前2月合併營收為37.4億元，年成長15.35%，預估第1季業績將優於去年同期，第2季業績亦將優於第1季。

聯茂近幾年積極投入開發高頻高速材料，隨著高頻高速材料日益完備，聯茂亦加速推動客戶端導入，全力提升公司產品市佔率，在大陸加快推動5G基礎建設帶動相關網通設備材料需求強勁，讓聯茂樂觀看待今年5G相關材料出貨。

聯茂前2月合併營收為32億元，年減4.76%，在訂單湧入下，聯茂預估，業績可望自3月起加速，第2季業績會比第1季好。

受惠於高頻高速材料出貨暢旺，聯茂2019年合併營收為237.91億元，年成長6.21%，營業毛利為47.79億元，年成長46.82%，合併毛利率為20.09%，年增5.56個百分點，稅後盈餘為24.63億元，年成長38.83%，創下歷年新高，每股盈餘為8.13元。

(時報資訊)