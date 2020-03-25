彰化市長林世賢25日前往公所傳統零售市場，舉告示牌，向攤商們宣布4、5、6月彰化市公有市場租金減半。（吳敏菁攝）

新冠肺炎風暴衝擊，零售市場攤商生意慘淡不少，生意較往常少掉近半，彰化市公所繼鹿港鎮公所之後，也宣布4、5、6月彰化市公有市場租金減半，560多格攤商，短收兩百多萬元，彰化市長林世賢表示，體恤市場攤商經營困難，將減輕攤商負擔與攤商共度難關，

「共度難關 租金減半」市長林世賢25日前往傳統市場，舉告示牌，一一向攤商們宣布這個消息，攤商們表示欣慰，賣魚的老闆娘表示，自從疫情發生後，大家都減少出門，生意變得很差。企盼疫情風暴趕快過去，大家都平安，各行各業盡快上軌道。

林世賢表示，彰化市公有零售市場分別有華陽、民權、南門及民生市場，希望民眾有空多來市場消費，買新鮮魚肉，增加抵抗力。各公有市場電梯、扶手、門把、按鈕等，都以酒精加強消毒外，並於下午環境消毒，也放置洗手乳供民眾使用，並配合經濟部販售口罩供攤商使用，讓民眾安心在傳統市場購物，公所以行動力與攤商共度難關。

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