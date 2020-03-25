疫情持續延燒，衝擊國內旅遊業，各大飯店紛紛推出優惠方案。長榮集團旗下長榮國際連鎖酒店推出買一送一住房優惠，除長榮鳳凰酒店(礁溪)外，其餘五家酒店假日入住亦可享有同樣優惠，不用加價。

長榮國際連鎖酒店表示，持續針對旅客及員工實施量體溫、戴口罩、手部酒精消毒等健康管理措施，亦加大空調排氣量優化館內空氣品質及加強全館設備與酒店周遭環境消毒清潔，並配合疾管署宣布婉拒接待14天內入境旅客，為賓客及員工的衛生安全嚴格把關。此外，各酒店亦配備有臭氧機，於客人退房後立即以臭氧機殺菌除臭，維持客房潔淨度。

長榮國際連鎖酒店也推出「安心1+1住房專案」，5月底前入住長榮桂冠酒店(基隆、台北、台中)、長榮文苑酒店(嘉義)、台糖長榮酒店(台南)、長榮鳳凰酒店(礁溪)任一酒店，連續入住兩晚或一次入住兩間，即可享買一送一優惠，除長榮鳳凰酒店(礁溪)外，其餘五家酒店假日入住亦可享有同樣優惠。

(時報資訊)