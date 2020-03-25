美股強勁反彈，道瓊指數大漲2112.98點，漲幅超過11%，創1933年以來單日最大漲幅，台積電美國存託憑證(ADR)大漲近8%。台積電(2330)今早再度跳空開高，本周三個交易日逐日上揚；周三台積電領軍，台股開高走高，盤中一度漲逾400點至9700點，並收復十日線的約9600點，短多也續揚。

2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情持續延燒，美國2兆美元經濟振興方案朝野協商露出曙光，激勵美股大漲，道瓊工業指數收漲2112.98點，漲幅11.37%，收復2萬點大關，達20704.91點。標準普爾500指數漲209.93點，漲幅9.38%；那斯達克指數漲557.18點，漲幅8.12%。台積電美國存託憑證(ADR)漲3.61美元，漲幅7.98%。

台股今日再度大漲，主要跟隨美股漲勢。因美國傳來振興經濟法案有望達共識，帶動美股四大指數強力反彈，收盤漲幅在8.12%~11.37%。其中半導體股美光、AMD、NVIDIA延續兩日上漲氣勢，周二大漲超過10%，APPLE上漲10.03%、特斯拉大漲16.28%。

今日早盤台積電續揚，股王大立光(3008)以及鴻海(2317)等蘋概指標股續揚，台股短多再下一城。繼昨日收上十年線後，今日再大漲400點；台股連兩天大漲共約800點，比本周一的低點8750點更是累計漲了近千點，達到950點。

今日類股幾乎齊揚，台積電領漲電子股，國泰金(2882)、富邦金(2881)、兆豐金(2886)等大型金控全漲，金融股大漲，加上和泰車(2207)、裕日車(2227)等汽車股上攻，電金傳齊力，台股攻上十日線的約9600點。

回顧同二，周二亞洲股市領先美股強彈，脫離近期偏弱走勢，台股早盤跳空開高，台積電等蘋概三王領軍走高，終場加權指數上漲395.59點，漲幅4.45%，收在9,285.62點，收紅K棒，且收復十年線，成交值擴增至1538.30億元。

現階段肺炎疫情持續延燒，國際股市波動劇烈，台股在3月19日創下8523點波段新低後，隨著國安基金進場護盤與禁空令止住跌勢，今日由台積電持續上攻領軍，穩住短多軍心。

(時報資訊)