亞泥中國2019年獲利31.47億元人民幣 年增30% 11:102020/03/25 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在香港掛牌的亞泥中國(0743.HK)，公布2019年的獲利為31.47億元人民幣，較前年增加30%。 而以亞泥持有亞泥中國67.7%的股權，亞泥去年可從亞泥中國取得92.38億元新台幣的貢獻。 對於中國大陸2020年的營運看法，亞泥指出，大陸當地政府實施錯峰生產、推動供給側結構性改革，今年都會持續。而市場對水泥供需調整也都有共識，這都對2020年大陸市場水泥行業持續平穩運行有利。因此今年大陸的水泥市場預期還是「穩增長」的。 (工商 ) #亞泥 #亞泥中國 #獲利 #人民幣 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 人行：人幣匯率預計在7附近持續雙向波動 13:122020/03/22 財經 亞泥投資山水水泥2019年獲利成長35％ 亞泥獲利可望創高 12:542020/03/23 財經 人民幣中間價跌59點 10:192020/03/24 財經 《台北股市》盤中焦點股：精材、台積電、元太、玉晶光、晶華、矽力 10:342020/03/24 財經 全球零件恐斷鏈 衝擊陸車企復產 04:092020/03/25 焦點新聞 花旗環球：年底高點預期降到8,500點 04:102020/03/25 證券．權證 三因素支撐 人民幣匯率將逐漸回升 10:042020/03/25 兩岸 人民幣中間價升值257基點 10:112020/03/25 財經 財經熱門新聞 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 散戶怕賣股砍在最低點 反彈完然後咧… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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