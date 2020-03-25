在香港掛牌的亞泥中國(0743.HK)，公布2019年的獲利為31.47億元人民幣，較前年增加30%。

而以亞泥持有亞泥中國67.7%的股權，亞泥去年可從亞泥中國取得92.38億元新台幣的貢獻。

對於中國大陸2020年的營運看法，亞泥指出，大陸當地政府實施錯峰生產、推動供給側結構性改革，今年都會持續。而市場對水泥供需調整也都有共識，這都對2020年大陸市場水泥行業持續平穩運行有利。因此今年大陸的水泥市場預期還是「穩增長」的。

(工商 )