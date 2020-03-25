繼華航機師中鏢 長榮空服也爆確診 11:162020/03/25 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委爆料長榮空服員也確診新冠肺炎。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼華航昨傳出貨機機師確診新冠肺炎後，有立委今再爆料長榮航空空服員也中招，對此交通部表示，還未接到相關訊息。長榮航空則回應，對個案不做任何評論。 立委邱顯智今在立院交通委員會質詢時指出，昨有長榮航空機組員接到簡訊，通知有組員確診，請組員進行居家隔離至3月29日。交通部政務次長王國材表示，尚未掌握到。 長榮航空稍早說，對個案不做任何評論。 (中時 ) #長榮 #航空 #長榮航空 #立委 #組員 也許您會感興趣 推薦閱讀 長榮開第一槍華航跟進 即起拒載發燒客、旅客須戴口罩 11:022020/03/21 生活 立榮航空國內線 即日起全程戴口罩 13:242020/03/22 生活 新冠影響 英國法茵堡航展今年取消 16:192020/03/22 軍事 新航只剩9架班機維持營運 股價大跌8.3％ 10:122020/03/23 財經 彰化醫院加強防疫另類喬遷 打散組員分區辦公 12:182020/03/23 生活 組員禁外出僅給2包泡麵 華航挨轟「太寒酸」 17:092020/03/24 生活 上千架飛機塞爆停機坪 04:102020/03/25 全球財經 貨運有撐 華航不怕禁轉機客 04:102020/03/25 產業．科技 反將綠委一軍？吳斯懷：立委的職權是監督政府 10:092020/03/25 政治 《產業》疫情衝擊旅遊，長榮國際連鎖酒店推住宿買一送一吸客 11:082020/03/25 財經 生活熱門新聞 兒出國玩張上淳被嗆下台 名嘴火大：你算什麼東西 - 生活 百年難得一見！起底張上淳超狂家族 醫曝他私下為人 - 生活 英專責機關回論文門：揭露口委名單會造成蔡英文「傷害與痛苦」 - 生活 - 旺報 她曝劉真9天前就不行了？法會露不祥徵兆 - 生活 下波鋒面連雨2天！氣象局：這地區最凍16度 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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