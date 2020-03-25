繼華航昨傳出貨機機師確診新冠肺炎後，有立委今再爆料長榮航空空服員也中招，對此交通部表示，還未接到相關訊息。長榮航空則回應，對個案不做任何評論。

立委邱顯智今在立院交通委員會質詢時指出，昨有長榮航空機組員接到簡訊，通知有組員確診，請組員進行居家隔離至3月29日。交通部政務次長王國材表示，尚未掌握到。

長榮航空稍早說，對個案不做任何評論。

(中時 )