翡翠水庫是大臺北地區600萬人口的飲用水水源，去年9月翡翠水庫管理局接獲通報新北市新店區翡翠水庫集水區遭人棄置100多桶廢液，後來及時啟動環檢警結盟機制，費時半年於今年3月查獲大批棄置人並移送法辦，業者除了面臨1至5年不等刑責外，根據「廢棄物清理法 」最高可罰500萬。

環境督察總隊大隊長張乃仁表示，2019年9月翡翠水庫管理局接獲通報新北市新店區翡翠水庫集水區遭人棄置100多桶廢液，環保署派員前往會勘發現現場遭棄置99桶20公升白色塑膠桶廢溶液、5桶125公升藍色塑膠桶廢油墨及20多袋以大塑膠袋盛裝之廢布，立即協調新北市政府將廢液桶移置臺北水源特定區管理局，並啟動環檢警結盟，和臺北地檢署、內政部警政署保七總隊第三大隊成立專案小組，追查幕後棄置人。

張乃仁指出，遭棄置的廢液，經採樣檢測發現有部分含銅濃度超過有害廢棄物溶出標準將近3倍，對人體會造成肝硬化、消化系統、腎功能衰竭和中樞神經系統抑制等中毒症狀，棄置地點距離野溪僅3公尺，幸好及時發現尚未滲漏，否則將嚴重影響大臺北地區600萬人口的飲用水安全。

張乃仁進一步出，為追查幕後行為人，環保署北區環境督察大隊由採樣檢測成分，研判這些廢液是含重金屬的廢顯影液，再運用高科技技術還原廢液桶遭塗銷之標籤，發現可能為新北市中、永和、新店一帶印刷廠產出，費時半年溯源追查，查出共有10餘家業者涉嫌將廢棄物委託給沒有清除許可的臺南市某科技公司清除，為了方便，直接棄置在新店的翡翠水庫集水區內。

張乃仁說，目前相關涉案人均移送臺北地檢署偵辦，除了將面臨1到5年徒刑外，環保署也會追究不法利得，並根據「廢棄物清理法」最高可罰500萬。

(中時 )